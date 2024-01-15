محافظ جنوب سيناء يزور رئيس مجلس النواب

زار اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري، في اطار الزيارات الودية.

وتأتى الزيارة واللقاء المهم فى إطار تعزيز وتعظيم أطر التعاون فى كل المجالات بين محافظة جنوب سيناء ومجلس النواب الموقر.

وتوجه محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء بأسمى آيات الشكر والتقدير للمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب على الدور الوطنى والتاريخى الذى يقوم به المجلس الموقر تجاه مصرنا الحبيبة خاصة فى هذه المرحلة التاريخية شديدة الحساسية التي تمر بها البلاد والمنطقة والعالم.

وفي ختام اللقاء أهدى محافظ جنوب سيناء رئيس مجلس النواب نسخة من المصحف الشريف، كما أهداه نسخة من رسالة الدكتوراة لمحافظ جنوب سيناء في (فلسفة الاستراتيجية القومية) بعنوان "التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب.

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