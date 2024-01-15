القبض على عاطل متهم بالاتجار في الهيروين بالهرم

ألقت قوات قسم شرطة الأهرام القبض على عاطل له معلومات جنائية وبحوزته كيلو من مخدر الهيروين و كمية من مخدر الآيس وبندقية خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة

كانت البداية بورود معلومات لقوات مباحث قسم شرطة الأهرام مفادها قيام احد الأشخاص بالاتجار فى المواد المخدرة وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات

وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط. المتهم وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس وزنت 2,500 كيلو جرام – بندقية خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى

وبمواجهتة بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد الإتجار و المبلغ المالى من متحصلات البيع وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق

