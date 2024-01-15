"السياحة" تحذر الفنادق من احتساب الدولار بسعر السوق السوداء

حذرت وزارة السياحة والآثار، كافة الفنادق، من عدم الالتزام بمحاسبة النزلاء والرواد المصريين فيما يخص أسعار الإقامة طبقا لسعر الصرف الرسمي المعلن من البنك في نفس يوم السداد، مؤكدة ضرورة عدم محاسبتهم بأي اسعار تخالف ذلك.

جاء ذلك في خطاب وجهه محمد عامر رئيس الادارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة، إلى علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، والذي أكد أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة عدم اتباع بعض المنشآت الفندقية للقواعد الرسمية المنظمة لاستبدال العملة الأجنبية مع النزلاء فيما يتعلق باحتساب سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري فيما يخص أسعار الإقامة.

وشددت الوزارة على كافة المنشآت الفندقية بجميع المقاصد السياحية المختلفة بضرورة التنبيه بالالتزام بمحاسبة النزلاء والرواد المصريين بسعر الصرف اليومي الرسمي والمعلن من البنك، وفي حالة ثبوت مخالفة تلك التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.