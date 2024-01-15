بسبب لاعب.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهاجم تركيا ويذكرها بزلزال فبراير

هاجم وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت، تركيا بسبب اعتقال السلطات اللاعب الإسرائيلي ساجيف يحزخيل مهاجم نادي أنطاليا سبور التركي، أمس الأحد.

وكتب جالانت عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، "عندما وقع زلزال في تركيا قبل أقل من عام، كانت إسرائيل أول دولة تقف وتقدم المساعدات التي أنقذت حياة العديد من المواطنين الأتراك".

وشهدت تركيا وسوريا زلزلال مروعا في شهر فبراير من العام الماضي، بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وهو سادس أكبر زلزال في القرن الحادي والعشرين، أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي "أن الاعتقال الفاضح للاعب كرة القدم ساجيف جيهزكيل هو تعبير عن النفاق والجحود، ومن خلال تصرفاتها، تعمل تركيا كذراع تنفيذي لحماس".

وفتحت السلطات التركية تحقيقا مع اللاعب الإسرائيلي ساجيف يحزخيل مهاجم نادي أنطاليا سبور التركي بسبب دعمه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت صحيفة "ها آرتس" العبرية إلى أن وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعمل عبر القنوات الدبلوماسية من أجل إطلاق سراح لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجيف يحزخيل، الذي اعتقلته السلطات التركية أمس الأحد للاستجواب.

وأثار اللاعب، ضجة بسبب طريقة احتفاله حيث أشار إلى ضمادة على يده مكتوب عليها "100 يوم"، بجانب نجمة داود وتاريخ أكتوبر 7 بعد أن سجل هدفا.

وزعم يحزخيل، الذي اعتقل في أنطاليا، أنه “لم يكن ينوي استفزاز أحد” بأفعاله.

وفتح مكتب المدعي العام التركي تحقيقا مع يحزخيل بتهمة "تحريض الجمهور علنا على الكراهية والعداء".