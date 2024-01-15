مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي - الفيوم

شهد طريق أسيوط الغربي بالفيوم حادثا مؤلما نتج عنه مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث سير بمحافظة الفيوم، صباح اليوم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي عند الطريق الإقليمي باتجاه الفيوم.

البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الطريق الإقليمي، نتج عنه وفاة شخص وإصابة 10 آخرين بإصابات متنوعة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف الفيوم بـ8 سيارات على الفور إلى موقع البلاغ، ونقلت جثة الشخص المتوفى والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام. لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين، ووتم إيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.