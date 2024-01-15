اليوم.. المنتخب الأولمبي يطير إلى الإمارات للمشاركة فى دورة دبي الودية

تطير عصر اليوم الأثنين، بعثة المنتخب الأولمبي، إلى الإمارات للمشاركة فى الدورة الدولية الودية فى دبي بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والإمارات وقطر والعراق، وذلك بعد انتهاء فترة المعسكر الذى اقيم لمدة اربعة ايام باستاد العاصمة الإدارية.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد التقي مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم واللاعبين، في حضور محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، المشرف على المنتخب، ووليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، اليوم، بمقر معسكر المنتخب، في مدينة مصر الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل سفره للمشاركة في دورة دبي الدولية الودية، في إطار برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتقام دورة دبي الودية بمشاركة المنتخبات الأولمبية لكل من السعودية وقطر والإمارات، ويرى ميكالى فى العاصمة الإدارية أجواء مثالية ومتكاملة فى ظل الاهتمام الكبير من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، وهو ما لمسه الجهاز الفني فى معسكره الأخير الذى كان ناجحا من كل الوجوه.

وضمت قائمة منتخب مصر الأولمبي 23 لاعبا كالتالي: حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد سيحا، وخط الدفاع: محمد طارق - حسام عبد المجيد - كريم الدبيس - محمد حمدي إبراهيم - أحمد محمود - أحمد حسام - محمد مغربي - أحمد رضا - أحمد عيد، خط الوسط: محمود صابر - أحمد عاطف - مصطفى سعد - عمر خضر - أحمد نادر حواش - عمر الساعي - ماجد هاني - محمد شحاتة - محمود جهاد، وفي خط الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل.