بطل "حديث الصباح والمساء" يتحدث عن دوره في المسرحية

قال الفنان محمد المغازي: إنه بدأ التمثيل في سن الخامسة عشرة من عمره والتحق بالدراسة في أكاديمية الفنون قسم المسرح، فهو عاشق للفن وحصل على كورسات متعددة في فن التمثيل.

وأضاف “المغازي” في تصريحات صحفية أن شخصية يزيد المصري التي يقدمها في مسرحية "حديث الصباح والمساء" نالت إعجاب حضور العرض المسرحي واعضاء لجنة التحكيم بقيادة الفنان حسام داغر والمخرج ابراهيم فخر، وفي ختام الدورة الثالثة للمهرجان حصل للمرة الثانية على جائزة أفضل ممثل دور ثان.

كما قدم شخصية عبدالعال التي قدمها الفنان أحمد بدير من مسرحية ريا وسكينة في افتتاح مهرجان فنون الأداء في دورته الثانية وفي نفس الدورة شارك في بطولة مسرحية استغماية والمسرحية الثانية بدارة في شخصية العمدة القباني كما قام بالمشاركة في عرض مهرجان بكين.

وكانت أكاديمية الفنون قد أعادت ضمن مهرجان فنون الأداء ي دورته الثالثة تقديم رواية "حديث الصباح والمساء" لنجيب محفوظ على المسرح وذلك بعد عرضها في مسلسل منذ 22 عاما.

مسرحية حديث الصباح والمساء حصلت على العديد من الجوائز خلال مهرجان فنون الأداء في دورته الثالثة حيث حصل على أفضل مخرج وموسيقى وأزياء ومكياچ وممثلة دور اول وافضل ممثل دور ثاني وافضل ممثلة دور ثاني وافضل دراما حركية.

العرض من بطولة رؤيا الديدي وعاصم ترك ومحمد المغازي ومنه علي واسراء حامد وعبد الرحمن طارق ومنة توفيق وروان عادل ومريم عمرو واسلام ابو النجا وزياد هشام وعمرو محروس ومجموعة من الطلاب الفنانين.

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