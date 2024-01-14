توج البطل المصرى مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى ببطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024، على حساب مواطنه مازن هشام لاعب وادى دجلة، بنتيجة 3 - 1، فى نهائى مصرى خالص .
بهذا التتويج رفع التايجر أولى بطولات PSA الكبيرة فى العام الجديد 2024 بعد فوزه فى نهائى البطولة على مازن هشام.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:
11-4 ، 9-11 ، 11-1 ، 11-1 .
واستضافت الولايات المتحدة الأمريكية، بطولة "فلوريدا المفتوحة للإسكواش"، خلال الفترة بين 9 إلى 15 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
البوابة سبورت
مصطفى عسل يتوج ببطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024
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توج البطل المصرى مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى ببطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024، على حساب مواطنه مازن هشام لاعب وادى دجلة، بنتيجة 3 - 1، فى نهائى مصرى خالص .
توج البطل المصرى مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى ببطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024، على حساب مواطنه مازن هشام لاعب وادى دجلة، بنتيجة 3 - 1، فى نهائى مصرى خالص .