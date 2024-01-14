مصطفى عسل يتوج ببطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024

توج البطل المصرى مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى ببطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024، على حساب مواطنه مازن هشام لاعب وادى دجلة، بنتيجة 3 - 1، فى نهائى مصرى خالص .

بهذا التتويج رفع التايجر أولى بطولات PSA الكبيرة فى العام الجديد 2024 بعد فوزه فى نهائى البطولة على مازن هشام.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

11-4 ، 9-11 ، 11-1 ، 11-1 .

واستضافت الولايات المتحدة الأمريكية، بطولة "فلوريدا المفتوحة للإسكواش"، خلال الفترة بين 9 إلى 15 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.