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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفى عسل يتوج ببطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024

مصطفى عسل
مصطفى عسل
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توج البطل المصرى مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى ببطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024، على حساب مواطنه مازن هشام لاعب وادى دجلة، بنتيجة 3 - 1، فى نهائى مصرى خالص . 
بهذا التتويج رفع التايجر أولى بطولات PSA الكبيرة فى العام الجديد 2024 بعد فوزه فى نهائى البطولة على مازن هشام.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:
11-4 ، 9-11 ، 11-1 ، 11-1 .
واستضافت الولايات المتحدة الأمريكية، بطولة "فلوريدا المفتوحة للإسكواش"، خلال الفترة بين 9 إلى 15 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

مصطفى عسل اسكواش بطولة فلوريدا المفتوحة للأسكواش 2024