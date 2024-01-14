أوكرانيا ورومانيا تبدأان محادثات أمنية ثنائية

بدأت أوكرانيا ورومانيا محادثات أمنية ثنائية، على هامش الاجتماع الرابع لمستشاري الأمن القومي والمستشارين السياسيين لقادة الدول حول صيغة السلام، الذي عقد في مدينة دافوس بسويسرا.

وشاركت في المحادثات من الجانب الأوكراني، رئيس المكتب الرئاسي أندريه يرماك، ومن الجانب الروماني، وزير الدولة بوزارة الخارجية جوليان فوتا.

وناقش الطرفان العناصر الرئيسية للاتفاق الأمني المستقبلي، واتفقا على إجراء مزيد من المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

ويأتي بدء المحادثات الأمنية بين أوكرانيا ورومانيا، في إطار الإعلان المشترك لدعم أوكرانيا لمجموعة السبع، والذي يدعو إلى تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وتعد رومانيا الدولة التاسعة التي تبدأ محادثات أمنية ثنائية مع أوكرانيا، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وتركيا واليونان.

وكانت المملكة المتحدة قد وقعت مع أوكرانيا اتفاقية أمنية تاريخية في 12 يناير الجاري، سارية لمدة 10 سنوات.

تعكس محادثات أوكرانيا ورومانيا الأمنية، رغبة البلدين في تعزيز التعاون الأمني بينهما، في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتأتي المحادثات أيضًا في إطار جهود مجموعة السبع لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا.