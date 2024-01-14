كأس أمم أفريقيا 2023.. محمد صلاح يتعادل لمنتخب مصر من ضربة جزاء أمام موزمبيق

أحرز محمد صلاح قائد وكابتن منتخب مصر هدف التعادل للفراعنة أمام موزمبيق من ركلة جزء في الوقت بدل الضائع في اللقاء الذى يجمع المنتخبين مساء اليوم الأحد على ملعب فيليكس بوانيي، في أبيدجان في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا بكوت ديفوار.

واستطاع منتخب موزمبيق من إحراز هدفي التعادل والتقدم خلال دقيقة واحدة في شباك منتخب مصر.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

وأنهي منتخب مصر الشوط الأول متقدمًا بهدف لمصطفي محمد في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء وأهدر منتخب مصر العديد من الفرص وخاصة في الشوط الأول الذى شهد سيطره تامة للفراعنة ولكن دون استغلال العديد من الفرص أمام مرمى المنافس.

وأنقذ محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر هجمة خطرة للمنتخب الموزمبيقي.

ونجح محمد الشناوي في إخراج الكرة الخطرة للمنتخب المنافس في الدقيقة 35 من الشوط الأول وحافظ على شباك الفراعنة نظيفة.

وتمكن مصطفي محمد مهاجم المنتخب من هز شباك منتخب موزمبيق في الدقيقة الثانية للقاء.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.