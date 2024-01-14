مراكز الشباب والأندية الرياضية بالدقهلية كاملة العدد لتشجيع المنتخب الوطني أمام موزمبيق

فتحت مراكز الشباب والأندية الرياضية بالدقهلية مساء اليوم الأحد أبوابها مجانا أمام الجماهير، لمشاهدة مباراة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2024 بمواجهة موزمبيق، اليوم الأحد، في البطولة التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024.

جاء ذلك بناء على توجيهات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ لتشجيع منتخب مصر الوطنى لكرة القدم بصفته يمثل الدولة المصرية، وكانت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية قد استعدت بمراكز الشباب على مستوى 19 إدارة فرعية بمحافظة الدقهلية والأندية الرياضية لإستقبال الجماهير، لعرض مباراة مصر وموزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

فيما امتلئت ساحات مراكز الشباب والأندية علي مستوي محافظة الدقهلية بالجماهير لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام موزمبيق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2024، في كوت ديفوار والتي تضم منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر «كاب فيردي».

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، استعداد مراكز الشباب والأندية الرياضية، لعرض مباراة مصر وموزمبيق فى كأس الأمم الإفريقية، وأوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة أن تشجيع منتخب مصر واجب وطني، لأنه يمثل الدولة المصرية في مباراة اليوم.

يأتي عرض مباراة اليوم بين فريق منتخب مصر وموزمبيق بمراكز الشباب بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة.

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