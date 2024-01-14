حبس المتهم بقتل طفلة والاعتداء عليها جنسيا بالقليوبية

شهدت قرية حلابة بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، حيث لقيت طفلة مصرعها على يد صديق والدها، إثر تعديه عليها جنسيا، بدائرة مركز شرطة قليوب، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطاراً من العميد أحمد شعراوى مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ بمقتل طفلة خنقا بدائرة المركز.

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، مقتل الطفلة "هدى.ن.م" تبلغ من العمر 8 سنوات، خنقا علي يد صديق والدها ويدعى "ابراهيم. ع".

ودلت التحريات الأولية إلى قيام والد الضحية بتعاطي المواد المخدرة رفقة صديقه داخل منزل الأول، ثم انصرف المتهم بعد انتهائهما مما كانا يفعلانه، إلا أنه عاد إلى منزل صديقه من جديد، بحجة إنه نسي حاجة بالمنزل وخلال دخوله للمنزل حط منوم لصاحبه في العصير وأخذ بنته وأوثقها وتعدى عليها، وتعدى جنسيًا على ابنة صديقه، ولم يكتفي بذلك بل خنقها وقيدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب محمد العطار معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة الطفلة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.