مراكز شباب دمياط تتزين لاستقبال المشجعين في أولى مباريات المنتخب المصري بأمم أفريقيا

استعدت مراكز الشباب في محافظة دمياط لاستقبال الأهالي والمشجعين لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني المصري لكرة القدم في أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية.

حيث أطلقت مديرية الشباب والرياضة بقيادة الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في دمياط مبادرة شجع بلدك.

وزير الشباب يُوجه بفتح المنشآت الرياضية للمواطنين لمشاهدة مباريات المنتخب

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المعنين بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة؛ بفتح أبواب المنشآت الشبابية والرياضية، من مراكز الشباب والمنتديات والمدن الشبابية والرياضية، والأندية، أمام المواطنين، لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بكافة الاستعدادات والترتيبات التي اتخذتها هذه المنشآت الشبابية والرياضية لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني في مراكز الشباب والأندية والمنتديات والمدن الشبابية والرياضية بالمجان للجمهور.

حيث تم تزويد العديد من مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية، ببروجوكتور وشاشات تليفزيون لنقل لأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة لإتاحة الفرصة لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات.

وأعلن المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة لمواجهة موزمبيق، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات في كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها كوت ديفوار.

وتقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري لكرة القدم، وطاقم التحكيم المصري الذي أدار افتتاح أمم أفريقيا بكوت ديفوار، أمس السبت بين صاحب الأرض كوت ديفوار وغينيا بيساو.

ويضم طاقم الحكام، أمين عمر حكم ساحة، يعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام حكمين مساعدين، ومحمد معروف حكما رابعا، ومحمود عاشور حكما للفار، ومحمود البنا مساعد فار.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن ذلك يأتي في إطار العمل علي التطوير المستمر لمنظومة الرياضة المصرية، وبخاصة كرة القدم بكل جوانبها، متمنيًا التوفيق لمنتخبنا الوطني اليوم في افتتاح مشواره بالبطولة، وكذلك التوفيق لكافة عناصر المنظومة.