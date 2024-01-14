بيبو يساند لاعبي الأهلي الدوليين قبل مواجهة موزمبيق

أعلن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه أجرى اتصالات هاتفية مع لاعبي الفريق الدوليين، قبل مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق التي تقام ‏مساء اليوم في الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 2023.‏

ويتواجد 7 لاعبين من الأهلي في صفوف منتخب مصر هم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وإمام عاشور ومروان عطية وياسر إبراهيم ومحمود كهربا.

واطمأن “بيبو” على لاعبي الأهلي الدوليين، وتمنى التوفيق للمنتخب الوطني وجهازه الفني، في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز ‏والمنافسة على لقب البطولة.‏

ويبدأ منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار بمواجهة موزمبيق مساء اليوم ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أفريقي.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للارتباطات القادمة في ظل توقف مسابقة الدوري.‏

وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز ‏الجميع للارتباطات القادمة.‏