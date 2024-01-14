التموين تعلن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هناك استعدادات كبيرة لاستقبال شهر رمضان المبارك وأن الاستعداد للمواسم يكون بشكل مضاعف، موضحا أن انطلاق المعارض سيبدأ في نصف شهر فبراير حتى نصف مارس المقبل.

وأكد “كمال” على توافر السلع الأساسية من الزيوت والسكر والأرز والأقماح واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والحية.

وأشار إلى توافر خامات ومستلزمات الإنتاج لمدة من شهرين إلى 3 شهور بالإضافة إلى التعاقدات التى ستصل خلال الأيام القادمة.

وأضاف أن الموسم الرمضاني 2024 سيشهد وفرة وإتاحة للسلع، وسيكون هناك معرض رئيسى فى محافظة القاهرة بالإضافة الي معرض رئيسي في كل محافظة، وكذلك معرضين أو ثلاثة فى كل عواصم المحافظات، فضلًا عن الشوادر التى تتم بالتعاون مع الغرف التجارية و المحافظين، ومنافذ جمعيتى البالغ عددها 8215 من يرغب منهم بالإضافة إلى 267 عربية مشروع تشغيل الشباب تجوب المدن والأحياء المختلفة، بالإضافة إلى ركن فى كل السلاسل التجارية بعنوان أهلًا رمضان، وكذلك الكوبونات المتنوعة بين 50 و100 و200، وسيتم الصرف من جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي.

ولفت معاون وزير التموين إلى أن وفرة السلع مع كثرة المعروض هو عنصر الإتاحة الذى يساعد فى ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، وبالتالى عند زيادة المعروض فتستقر الأسعار.

كما أكد علي حرص الوزارة على انخفاض الأسعار دون حدوث أى انخفاض فى جودة السلع، وأن تكون السلع الموجودة فى معارض أهلًا رمضان بنفس الجودة الموجودة فى جميع المحلات والسلاسل التجارية الكبرى، مشيرا إلى أن هناك فريق عمل كامل يتحرك من الوزارة للتواصل مع المجمعات الاستهلاكية والمطاحن والمخابز والبدالين التموينيين لمتابعة انتظام عملية البيع والصرف، ومعاملة المنافذ للمواطنين، وعرض الأمر من خلال وحدات الرصد والقيام بحل المشكلات، وتم الإعلان عن خط ساخن لحماية المتسهلك ومنظومة الشكاوى الموحدة للتشارك مع المواطنين بتنبيه المسئولين عن أى مشكلة تحدث بالإضافة إلى الحملات على الأسواق بشكل مستمر.