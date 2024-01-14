منح الباحثة اعتماد فضل الله  درجة الماجستير بكلية الدراسات العليا  للطفولة بجامعة عين شمس

الأحد 14/يناير/2024 - 05:12 م

ناقشت كلية الدراسات العليا للطفولة قسم الدراسات النفسية بجامعة عين شمس رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة اعتماد فضل الله عبد الملاك حول موضوع استخدام الأغاني الشعبية الفلكلورية لزيادة الحصيلة اللغوية لدي عينة من الاطفال المعاقين عقليًا وقد منحت الماجستير بدرجة ممتاز، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ علم النفس الإكلينيكي بقسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس وأمين لجنة قطاع الطفولة بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية، والدكتورة غادة عبد الرحيم على أستاذ علم التربوى المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة.

وتتكون لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور جمال شفيق أحمد ستاذ علم النفس الإكلينيكي بقسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور حسام إسماعيل هيبة أستاذ الصحة النفسية المساعد كلية التربية جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عمرو محمد نحله أستاذ الاعلام المساعد كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، والدكتورة غادة عبد الرحيم على أستاذ علم التربوى المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة.

وأعرب الدكتور جمال شفيق أحمد عن شكره الوافر لهيئة المناقشه واجتهاد الباحثه وأهمية تناول الموضوعات التي تجمع التخصصات البينيه لاهميتها في رفع جوده حياة الانسان

وأعربت الدكتورة غادة عبد الرحيم على عن سعادتها الغامرة بالمشاركة مع أساتذة كبار في مجال علم النفس والصحة النفسية فى مثل هذه الرسائل العلمية الجامعية التى سيكون لها دورها المهم فى تنمية مهارات الأطفال ورفع جودة الحياة لدي الاطفال من ذوي الهمم.