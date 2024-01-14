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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير مستشفى الشيخ زايد المركزي

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الصحة
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية بمستشفى الشيخ زايد المركزي، بمدينة السادس من أكتوبر، للوقوف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه سير العمل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أعمال التطوير الجارية بأقسام (الاستقبال والطوارىء، الأشعة، الغسيل الكلوي، إقامة المرضى)، للوقوف على معدلات التنفيذ الجارية، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بقسم القسطرة القلبية، واطلع على التجهيزات الطبية الموردة للقسم، والذي سيعمل بطاقة 6 أسرة.

كما تفقد الوزير التجهيزات الجارية بامتداد المستشفى والخاصة بمبنى التوسعات الجديدة، والذي سيضم أكثر من 70 سريرًا، كما استمع الوزير إلى المقترحات المطروحة باستغلال الدور الثاني من المستشفى بإجراء توسعات تضم 23 سريرًا، حيث وجه الوزير بدراسة هذا الشأن وعرض المقترح كاملاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووجه الوزير بسرعة استكمال أعمال التطوير الجارية من تنسيق الموقع العام، وأعمال الكهرباء، والفرش غير الطبي لدخول جميع الأقسام الخدمة الطبية بكامل طاقتها، مؤكدًا أهمية المستشفى نظرًا لموقعها الجغرافي وخدمة أعداد كبيرة من المواطنين بمنطقة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة.

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أقسام الاستقبال والطواري الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الغسيل الكلوي المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان بمنطقة الشيخ زايد للمشروعات القومية