أستاذ زراعة: مصر مكتفية ذاتيا من كل أنواع الخضراوات والفاكهة وتصدر للخارج

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى مزارع الإسكندرية و النوبارية تعكس أهمية المنطقة التي تتخطى مساحتها حوالي مليون فدان بمنطقة النوبارية، وتعمل على تطوير وتحديث العمليات الزراعية.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تحقق قفزات نوعية في مجال تنمية الزراعية من خلال تطوير عمليات الري، لافتا إلى أن الري بالتنقيط والرش يوفر في كميات المياه المستخدمة بالزارعة.

وأشاد أستاذ الزراعة بجهود الدولة في توفير كميات الأسمدة وتركيزها على جودة المنتجات، إضافة إلى تشجيعها المستثمرين، ما ينتج عنه انطلاقة متوقعة بمجال التصدير، مشددًا على أن مصر مكتفية ذاتيا في كافة أنواع الخضراوات والفاكهة وتصدر للخارج خاصة في الموالح.

