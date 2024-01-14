العثور على أجزاء من جثة سائق قتلته زوجته بمساعدة عشيقها ببدر

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على بعض أجزاء من جثة سائق قتلته زوجته بمساعدة عشيقها بمدينة بدر .

ويجد رجال المباحث صعوبة كبيرة فى جمع باقى الأجزاء نظرا لتقطيعها لقطع صغيرة وتوزيعها فى مناطق متفرقة فيما يواصل رجل البحث جهودهم لجمعها .

وكانت جريمة مروعة شهدتها مدينة بدر بالقاهرة، عندما اقدمت سيدة على قتل زوجها وتقطيع جسده وإلقائه للكلاب بمساعدة عشيقها وتم ضبطهما.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة تفيد بتغيب زوجها "سائق" عن المنزل، وبإجراء التحريات تبين أن القتيل لديه سيارة نصف نقل وأنه كان فى منزله فى نفس اليوم التى أدعت زوجته فيه اختفائه.

وأضافت التحريات ان الزوجة تربطها علاقة غير مشروعة بابن عم القتيل ويعمل عامل رخام واتفقا على قتله، ونفذا جريمتهما بتسميمه ثم تقطيع جثته ووضعوها داخل أكياس بلاستيك سوداء وألقوها بجوار صناديق القمامة لتنهشها الكلاب، وتم إلقاء القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم.