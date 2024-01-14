مواجهة غير متكافئة خارج المستطيل الأخضر بين نيجيريا وغينيا الاستوائية

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق المواجهة الثانية فى المجموعة الأولى بين المنتخب النيجيرى ونظيره غينيا الإستوائية، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتى تشهد غير تكافئ فى تاريخيهما مع الكان.

وتشهد مواجهة نيجيريا مع نظيره غينيا الاستوائية، عدم تكافئ فى تاريخ مشاركتهما فى العرس الإفريقى، وكل منهم يحمل آمال كبيره فى تلك النسخة التى تستضيفها كوت ديفوار فى ترتيبها الـ 34 .

وتعتبر تلك المشاركة هى الـ 19 بالنسبة لمنتخب نيجيريا فى بطولة الأمم الإفريقية، بعد أن حصدت منها ثلاث نسخ أعوام 1980 و1994 و2013.

وأحتل نسور نيجيريا الوصافة فى اربع نسخ جاء اعوام و1988 و1990 و2000، وحصل على المركز الثالث 8 مرات، أعوام 1976 و1978 و1992 و2002 و2004 و2006 و2010 و2019.

على الجانب الآخر، يشارك منتخب غينيا الأستوائية فى هذه النسخة، للمرة الرابعة فى تاريخه، حقق خلال الثلاث نسخ ماضية نتائج جيده يأتى ابرزها وصوله للمربع الذهبى فى نسخة 2015، والتى اقيمت على ارضه.

وخلال مشاركة منتخب غينيا الاستوائية فى الثلاث نسخ ماضية، حقق 6 انتصارات و5 هزائم و4 تعادلات، وسجل الفريق 14 هدفا واهتزت شباكه بـ 11 هدف.