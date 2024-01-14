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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الداودي يشهد أداء اليمين لمدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بقنا

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أداء اليمين، للدكتور وائل سيد عبد الرحيم ، لتوليه منصب مدير عام التعليم العام بمديرية قنا للتربية والتعليم، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، ومحمد يوسف الراوى مدير مديرية التنظيم والادارة بقنا ، و حمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة و أحمد أبو المجد مدير ادارة الشئون القانونية بالديوان العام وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

وجاء نص القسم " أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أخدم الدولة وأن أحافظ على المال العام وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب".

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن خالص التهنئة لمديرعام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بقنا ، متمنيا له التوفيق في دعم وتطوير منظومة العمل ، وبذل أقصي الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية ، موجها إياه بحسن معاملة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن المحافظة تضم مجموعة متميزة من التنفيذيين الذين يعملون وفق رؤية واضحة واستراتيجية تنموية محددة لخدمة المواطن وتحقيق رضاه.

أشرف الداودى محافظ قنا السكرتير العام المساعد الشئون القانونية الموارد البشرية ديوان عام المحافظة مديرية التربية والتعليم بقنا وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا