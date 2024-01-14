أحمد سالم: انتهاء أزمة قيد الزمالك خلال الأسبوع الجاري

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، اقتراب النادي من حل أزمة إيقاف القيد، الذي يعاني منها فريق الكرة الأول بالنادي منذ الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال أحمد سالم، في تصريحات تليفزيونية: «سيتم حل أزمة القيد بنادي الزمالك خلال الأسبوع الجاري أو المقبل على أقصى تقدير».

وأضاف: «الغرض من حل أزمة القيد هو التعاقد مع صفقات».

وأعلن مجلس إدارة الزمالك، في وقت سابق، الانتهاء من 12 قضية لثمانية أطراف تسببت في إيقاف القيد ويتبقى طرفان جاري التفاوض معهما إنهاء أزمة القيد بشكل نهائي.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.