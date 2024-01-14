"الصحة الإنجابية" ندوة في المركز الثقافي بشرم الشيخ

أقامت الإدارة الصحية بشرم الشيخ، بالتعاون مع إدارة أوقاف شرم الشيخ، اليوم الأحد، ندوة عن التوعية السكانية والصحة الإنجابية، وذلك بالمركز الثقافي بمسجد الصحابة بشرم الشيخ .

تأتي الندوة فى إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة ، وبتوجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ السيد يوسف غيط ، وكيل وزارة الأوقاف، وبحضور الشيخ علي محمد عيسى، مدير إدارة أوقاف شرم الشيخ .

ألقت المحاضرة الدكتورة هبه حمدى مدير إدارة تنظيم الصحة وبمشاركة واعظات جنوب سيناء وعدد من السيدات وعدد من أئمة أوقاف شرم الشيخ.

وفي سياق آخر انطلقت اليوم الأحد، فعاليات برنامج البناء الثقافي الثالث لأئمة أوقاف جنوب سيناء، من ديوان مجلس مدينة طور سيناء وذلك بحضور عادل مبروك نائب رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ السيد يوسف غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء. وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

وفي كلمته رحب الشيخ السيد يوسف غيط بالضيوف مؤكدًا أهمية البرامج والندوات التي تقيمها وزارة الأوقاف والتي من بينها برنامج البناء التثقيفى للأئمة والواعظات، والذي يدعم بناء الوعي لدى الشباب وتصحيح المفاهيم المغلوطة عند البعض، ومما يضاف إلى إنجازات وزارة الأوقاف المصرية فى برامج التوعية الخاصة بالطفل، البرنامج التثقيفى للأطفال وبرنامج صحح تلاوتك و استحداث برنامج (حصن طفلك) خلال اجازة نصف العام و أيضا اهتمام الوزارة بقضايا المجتمع فى مواجهة التحديات وتصحيح المفاهيم وذلك من خلال خطب الجمعه وغيرها.

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