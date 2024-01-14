محامي قاتل شقيقته عروس بورسعيد يفجر مفاجأة أمام المحكمة: "شخصية عصابية"

فجر هاني فوقي، محامي المتهم بقتل شقيقته عروس بورسعيد أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، مفاجأة جديدة في ثاني جلسات محاكمة المتهم.

وقدم "فوقي"، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، مستندا يثبت سحب الولاية من والد المتهم والمجني عليها لأسباب عديدة منها الإهمال.

وأكد على أن تقرير الطب النفسي بمستشفى الأمراض النفسية في العباسية تضمن أن المتهم يعاني من الشخصية العصابية، وهي عبارة عن اضطراب نفسي يؤثر في إدراك المتهم واختياره نتيجة ضغوط اجتماعية ومجتمعية خاصة بعد وفاة والدته.

وطالب محامي المتهم هيئة المحكمة بمراعاة الرأفة مع مُوكله.

وقررت المحكمة في الجلسة الماضية تأجيل القضية إلى اليوم الثاني من دور شهر يناير وعرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية، ثم حددت جلسة اليوم 14 يناير لنظر ثاني جلسات المحاكمة.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بانهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ.