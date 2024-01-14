8 ملفات على مائدة اجتماع محافظ جنوب سيناء ووزيري التخطيط والكهرباء

التقي اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في اطار التطوير والسعي نحو دفع عجلة التنمية علي أرض المحافظة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

تناول اللقاء أهم المشروعات الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة وسبل دعم تلك المشروعات لدفع عجلة التنمية، والتي من أهمها الدعم المالي للانتهاء من مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد والذي تم تصميمه كصديق للبيئة، ومشروع إنشاء سور أمني لتأمين مدينة سانت كاترين وربطه بغرفة التحكم الرئيسية بالمدينة، وطلب دعم مالي لعلاج التلفيات التي لحقت بعمارتين بمدينة طابا، وطلب دعم مالي لتركيب وحدة مضغوطة لطرد الناموس لصالح مشروعات توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بنظام بحيرات الاكسدة بمدينة شرم الشيخ.

كما التقى الدكتور محمد شاكروزيرالكهرباء والطاقة المتجددة، اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناءبمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في اطار اللقاءات المتعددة لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الكهرباء بالمحافظة.

في بداية اللقاء حرص المحافظ علي تهنئة وزيرالكهرباء بالعام الميلادي الجديد 2024 داعيا المولى عز وجل أن يعيده بالأمن والاستقرار والتنمية علي جموع الشعب المصري في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدة موضوعات منها:

إدراج توصيل الكهرباء لفرع جامعة السويس بأبورديس

إدراج توصيل الكهرباء للمنطقة اللوجستية بمدينة رأس سدر

إدراج توصيل الكهرباء للتقسيمات السكنية الجديدة بمدن طور سيناء 5600 وحدة سكنية مدينة دهب مشروع 528 وحدة سكنية، مدينة رأس سدر مشروع 448 وحدة سكنية.

تنفيذ الـ 10 ميجا وات المتبقية للطاقة الشمسية بشرم السشيخ، وتحصيل مستحقات الكهرباء لدى الفنادق. وايضا توصيل الكهرباء بالتجمعات البدوية بالمحافظة، كما تم خلال اللقاء أيضا بحث امكانية اقامة محطة طاقة الرياح بالمحافظة.

حضر اللقاء المهندس سامي ابو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

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