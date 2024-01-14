انقاذ شخص حاول القفز من أعلى عقار بالدقهلية

تمكن عدد من أهالي عزبة موسى بقرية ليسا الجمالية مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية من إنقاذ شخص حاول الانتحار قفزا من أعلى عقار داخل القرية وذلك لوجود خلافات بينه ووالده ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد عمر عويس، مامور مركز شرطة الجمالية أهالي قرية عزبة موسى التابعة لقرية ليسا الجمالية دائرة المركز بقيام "حاتم.م.م.ع"، 21 عاما، صياد بالوقوف أعلى سطح عقار مكون من 5 طوابق محاولا الإنتحار إلا أنهم تمكنوا من السيطرة عليه.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية الى مكان البلاغ ، وبسؤال الشخص الذي جرى انقاذه قرر أنه اعتلى سطح العقار محاولا الانتحار لوجود خلافات عائلية بينه ووالده ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحري حول الواقعة.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.