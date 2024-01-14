النيابة توجه رسالة للأباء في قضية عروس بورسعيد: صاحبوا أبنائكم بدلًا من هواتفكم

وجهت النيابة العامة، رسالة إلى المجتمع، اليوم الأحد، خلال مرافعتها بقضية عروس بورسعيد أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد.

النيابة العامة توجه رسالة للمجتمع في قضية عروس بورسعيد: صاحبوا أبنائكم بدلا من هواتفكم

وقالت، خلال مرافعتها في ثاني جلسات محاكمة قاتل شقيقته عروس بورسعيد أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، أمام محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل، :"هذه الجريمة ناقوس خطر يهدد الأمن الاجتماعي، وينذر المجتمع بضرورة التحلي بالأخلاق، وحصول المشكلات بين الوالدين والطلاق بينهما يترك آثار سلبية لدى الأبناء".

وأهابت النيابة العامة في ختام مرافعتها بالجميع كافة العودة إلى الاخلاق التي ورثها المجتمع من هدى الأنبياء، مضيفة: "صاحبوا أبنائكم وأخواتك بدلا من مصاحبة هواتفكم المحمولة، وتتركوا أبنائكم فريسة للشيطان".

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بانهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ.