رئيس محطات البحوث الزراعية يتفقد برامج تربية القمح في كفر الشيخ

قام الدكتور ايمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية بزيارة محطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ لمتابعة برامج التربية للمحاصيل الاستراتيجية وشملت الجولة متابعة اكثارات القمح بالادارة المركزية للمحطات والتجارب الزراعية في مساحة حوالى 520 فدان مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية و150 فدان مع الادارة المركزية لانتاج التقاوي لعدد من الاصناف مثل مصر ٣ ومصر ٤ وسخا ٩٥ وسخا ٩٦ وسدس ١٤ وجيزة ١٧١ كذلك 200 فدان مساحات الكتان لصالح شركة طنطا للكتان والزيوت والاكثارات المختلفة من محاصيل الشعير والبرسيم مايقرب من 230 فدان لانتاج تقاوي الاساس من الاصناف المحسنة وشملت الجولة أيضا زيارة صوب البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر وكذلك محطة الإنتاج الحيواني .

وكان برفقة رئيس الادراة المركزية للمحطات البحثية خلال الزيارة كل من الدكتور محمد عطوة مدير محطة سخا والدكتور سعيد ابوالحارث مدير المحطة الإقليمية والسادة الوكلاء والدكتور ابراهيم عبدالهادي رئيس قسم بحوث القمح والدكتور سيد عبد الحميد مدير محطة الغربلة بسخا.

والجدير بالذكر أن محطة البحوث الزراعية فى «سخا» بمحافظة كفر الشيخ التابعة لمركز البحوث الزراعية إحدى قلاع البحث العلمى الزراعي وتعد صمام الأمن الغذائى المصرى، يعمل بها 534 باحثا من صفوة علماء الزراعة فى مصر والشرق الأوسط يعملون من خلال 58 قسما بحثيا بالمزرعة البحثية المقامة على مساحة 1200 فدان وبالمعامل العلمية وقاعات التدريب، وتعتبر محطة «سخا» أكبر وأقدم محطات البحوث الزراعية فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث بدأت المحطة العمل منذ عام 1960، وتهدف إلى استنباط أصناف وهجن ذات جودة عالية لمحاصيل ذات إنتاجية كثيفة وموفرة للمياه، وتتحمل الإجهادات البيئية والحيوية.