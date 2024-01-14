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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مرافعة تاريخية للنيابة العامة في قضية عروس بورسعيد: جريمة لا تقدم عليها الدواب

ممثل النيابة العامة
ممثل النيابة العامة
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وصفت النيابة العامة، اليوم الأحد، في مرافعتها بقضية قتل شاب شقيقته عروس بورسعيد أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، إنه جريمة لا تقدم عليها الدواب.

وأضافت، خلال مرافعتها في ثاني جلسات محاكمة قاتل شقيقته عروس بورسعيد أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، وذلك أمام محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل، :"أبشع جريمة عرفتها الانسانية، وفيها تجرد المتهم من جميع مشاعر الانسانية وتعدى عليها بوحشية ولكنه أسوأ من الوحوش أنفسهم".

وتابعت :"قلبه حجر لم يلين لأحته، وأعد عدته ودرس فريسته وعاين محل الواقعة مرارا وتكرارا، ولم يكن لها في قلبه أي معنى من معاني الأخؤة، فلقد ظن أنه يملكها ويملك السيطرة عليها وتقييم سلوكها، فتصدى له والدهما، فغرق المتعم في غرام نفسه وعواطف شريرة تنبع من الكراهية وخطط ونفذ جريمته".

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بانهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ.

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