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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة الزوايدة في وسط غزة

غزة
غزة
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بقصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي لبلدة الزوايدة في وسط قطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، اقتحم مُستوطنون إسرائيليون،  باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المُستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول؛ ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين لليوم الـ100 على التوالي، منذ "طوفان الأقصى" الذي بدأ في السابع من شهر أكتوبر الماضي. 
 

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