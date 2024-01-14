مباريات اليوم.. مصر أمام موزمبيق وبرشلونة يواجه ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 -1-2024، حيث يقام عدد من المباريات في مختلف البطولات والملاعب العالمية منها مباراة المنتخب الوطني أمام مومبيق في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية 2023، بالإضافة إلى نهائي السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023

نيجيريا X غينيا الاستوائية – 4 مساء

مصر X موزمبيق – 7 مساء

غانا Xالرأس الأخضر – 10 مساء

موعد مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد X برشلونة – 9 مساء

مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023

اليابان X فيتنام – 1.30 ظهرًا

الإمارات X هونج كونج – 4.30 مساء

إيران X فلسطين – 7.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون X أستون فيلا – 4 مساء

مانشستر يونايتد X توتنهام – 6.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ألميريا X جيرونا – 3 مساء

قادش X فالنسيا – 5.15 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

لاتسيو X ليتشي – 1.30 ظهرًا

كالياري X بولونيا – 4 مساء

فيورنتينا X أودينيزي – 7 مساء

ميلان X روما – 9.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوخوم X فيردر بريمن – 4.30 مساء

بوروسيا مونشنجلادباخ X شتوتجارت – 6.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل X لوريان – 2 ظهرا

نانت X كليرمون فوت – 4 مساء

ميتز X تولوز – 4 مساء

ستاد بريست X مونبلييه 4 مساء

لوهافر X ليون – 6.05 مساء

لانس X باريس سان جيرمان – 9.45 مساء