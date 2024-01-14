الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شقيقتي الشهيد صالح العاروري من "رام الله"

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مُعززة بالآليات العسكرية عدة بلدات في مُحافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت شقيقتي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشهيد صالح العاروري، والذي قامت باغتياله في العاصمة اللبنانية بيروت في الثاني من يناير.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية " إن شقيقتي الشهيد العاروري اللتين تم اعتقالهما هما دلال وفاطمة العاروري، وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين الفلسطينيين، خلال اقتحام رام الله والبيرة ونفذت عمليات اعتقال أخرى".

وطالت عمليات الاقتحام بلدات المزرعة الغربية، وعارورة، وبيرزيت، ومخيم الجلزون، شمال غرب وشمال مدينة رام الله.

