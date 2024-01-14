سلامة الغذاء: تحديث المواصفة الفنية للوجبة المدرسية للعام الدراسي 2023/ 2024

اعلن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الـ 49، وذلك عن الفترة من 6 - 12 يناير،

مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، بحضور اللجنة التنسيقية بمعهد التغذية المدرسية بوزارة الصحة، والتعاون بين الجهات المختلفة المعنية بإدارة منظومة التغذية المدرسية ، لحل المشكلات التى تواجه التغذية المدرسية السليمة “ أن وجدت ” ، وتحديث المواصفة الفنية للوجبة المدرسية للعام الدراسي 2023/ 2024.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ( البحيرة، الغربية، المنوفية، الشرقية، القليوبية والفيوم ) .

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 54 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات ( أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الفيوم، وبورسعيد ) ، وتم تسجيل 1 مطعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 23 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات ( القاهرة، الغربية، الإسكندرية، القليوبية، البحر الأحمر وقنا ) ، وتم تسجيل عدد 3 وحدات طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 252 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 26 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 2 مورد بالهيئة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 4 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن و زيارة واحدة لمصنع أمعاء، وتم تسجيل مجزر دواجن بالهيئة، و أصدرت الإدارة 14 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وشاركت الهيئة في معاينة مجزري “ دمياط وبني سويف ” واللذان تم تطويرهما طبقا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك في وجود اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.