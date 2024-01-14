طقس دافئ على جنوب سيناء.. والعظمى بسانت كاترين 13 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 24 درجة والصغرى 15 درجة، ورياح معتدلة 28 كيلومترًا على الساعة، العظمى بمدينة سانت كاترين 13 درجة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 20.

طابا الصغرى 12 والعظمى 18.

كاترين الصغرى 2 والعظمى 13.

طور سيناء الصغرى 14 والعظمى 20.

شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 23.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية، اليوم على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

تكون الأمطار اليوم متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية .

تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

والطقس اليوم مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى مائل للدفء على جنوب البلاد .

لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية :-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ١٨ درجة مئوية

السواحل الشمالية ١٧ درجة مئوية

جنوب سيناء ٢٣ درجة مئوية

شمال الصعيد ١٩ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٢٢ درجة مئوية