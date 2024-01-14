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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سياسي فلسطيني: ما جري في غزة خلال 100 يوم لم تشهده البشرية عبر تاريخها

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قال المحلل السياسي الفلسطيني عزيز العصا، إن جميع المنظمات الإنسانية، وبينهم الصحة العالمية أجمعت على أن ما يجري من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 100 يوم في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة من حجم القذائف والمتفجرات، وما ألحقته من الدمار والقتل المستهدف، يهدف إلي الإبادة والتهجير، ويعد اسوأ أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف العصا في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد، أن كل ما يجري في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني الاعزل، لم تشهده البشرية عبر تاريخها الطويل.

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني، أن أمين عام الأمم المتحدة أكد  في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، أن البشرية لم تري مثل ما يحدث في غزة.

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