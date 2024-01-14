اليابان وكوريا الجنوبية: بيونج يانج تطلق صاروخًا باليستيًا جديدًا في البحر

أعلنت الحكومة اليابانية والجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم /الأحد/ صاروخا باليستيا جديدا قبالة الساحل الشرقي لبيونج يانج.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي اليوم /الأحد/، ويعمل الجيش على تحليل مسافة تحليق الصاروخ وارتفاعه وسرعته وغيرها من التفاصيل الأخرى.

من جانبها، أفادت مصادر في وزارة الدفاع اليابانية، وفقا هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، بأن الصاروخ الباليستي سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وأن الوزارة تواصل جمع المعلومات حول عملية إطلاق هذا الصاروخ.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

ويعد هذا هو أول إطلاق لصاروخ باليستي هذا العام، بعد 27 يوما من إطلاق الشمال صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "هواسونج-18" يعمل بالوقود الصلب باتجاه البحر الشرقي في 18 ديسمبر.

وأطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية في يومين متتاليين في 17 و18 ديسمبر من العام الماضي.