مباراة مصر وموزمبيق| شوف المصريين قالوا ايه عن أول لقاء لـ الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.. شاهد

اختتم المنتخب الوطني تدريبه الختامي مساء السبت؛ استعدادًا للقاء منتخب موزمبيق في بداية مباريات الفراعنة في أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

ورصدت عدسة «البوابة نيوز» آراء المواطنين حول لقاء منتخب مصر أمام موزمبيق والمقرر لها اليوم الأحد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

ومن المقرر أن يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود بينما يرتدي منتخب موزمبيق الطاقم الأصفر بالكامل في لقاء مصر موزمبيق.

وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، أكد أنه يحترم جميع الفرق ويعرف أن المباراة الأولى وضربة البداية مهمة للغاية، وطموحتنا كبيرة في هذه البطولة، قائلًا: "امتلك لاعبين كبار في منتخب مصر والكل جاهز للمشاركة وهناك منافسة قوية بينهم، محمد صلاح لاعب كبيرة ووجوده إضافة كبيرة لنا بكل تأكيد والفريق يضم لاعبين مميزين". حسب حديثه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة موزمبيق.