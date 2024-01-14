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الأحد 14 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليوم.. وزير الخارجية الفرنسي يتوجه إلى ألمانيا

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه
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يتوجه وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه، اليوم الأحد إلى ألمانيا، ثم إلى بولندا الاثنين، في زيارة يلتقي خلالها بنظيريه الألمانية أنالينا بيربوك والبولندي رادوسلاف سيكورسكي. 

وأوضح نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية مساء السبت، أن هذه الجولة تأتي بعد زيارة أجراها سيجورنيه اليوم إلى كييف في أول زيارة له إلى الخارج منذ توليه منصبه.

وأضاف أن التنسيق بين فرنسا وألمانيا وبولندا في إطار "مثلث فايمار" يوضح تصميم الدول الثلاثة على العمل سويا لتعزيز وتطوير هذه العلاقات الإستراتيجية لصالح "أوروبا القوية".

وقال إن صيغة فايمار تعد "دليلا عمليا على وحدتنا والتزامنا بإصلاح أوروبا ودعم أوكرانيا"، خاصة للتحضير للمناقشات في المجلس الأوروبي في الأول من فبراير حول تسهيل المساعدات لأوكرانيا. 

وقد توجه وزير الخارجية الفرنسي إلى كييف اليوم؛ لتأكيد دعم باريس لأوكرانيا مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الصراع بين أوكرانيا وروسيا الشهر القادم.

وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه ألمانيا بولندا