أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في جولة بالمتحف المصري الكبير

استقبل وزير السياحة والآثار أحمد عيسى اليوم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والنائبة فيبى فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ وعدد من رؤساء اللجان المختلفة بالمجلسين، بالمتحف المصري الكبير.

قام النواب بجولة داخل أقسام المتحف التي تستقبل الزائرين، بعد البدء مؤخراً في التشغيل التجريبي لها.

استهل وزير السياحة والآثار الجولة بشرح عام للمتحف، والأقسام التي تم البدء في التشغيل التجريبي لها ورسالة المتحف، والغرض الثقافي والسياحي والاقتصادي منه، والعوائد المالية المقدرة منه عند افتتاحه كاملا ليكون صرحاً ثقافياً واقتصادياً ومؤسسة علمية تعليمية عالمية.



تضمنت الجولة زيارة منطقة المسلة، والبهو، والدرج العظيم الذي يعدُ من أكثر الأماكن تفرداً بالمتحف والتي تميزه عن باقي المتاحف العالمية، حيث يُعرض عليه مجموعة من أفضل وأضخم القطع الأثرية التي تجسد روائع فن النحت بمصر القديمة، والتي تبدأ من عصر الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني الروماني، وينتهي الدرج العظيم بمشهد بانورامي جميل يُظهر أهرامات الجيزة الخالدة.

كما حرص الحضور على زيارة المعرض التفاعلي للملك الذهبي توت عنخ آمون الذي افتتح مؤخراً، ليقدم لزائريه رحلة متجددة مع الملك توت عنخ آمون التي أبهرت مقتنياته العالم أجمع، وذلك من خلال تجربة تفاعلیة باستخدام أحدث أجهزة العرض الرقمية ليتمكن الزائرين من رؤية أنفسهم في حياة الملك الأسطوري توت عنخ آمون.

شارك في الجولة النائبة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، والنائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب فخري الفق رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

كما شارك النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، والنائب محمد فرج حسام الدين رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ والفريق أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والنائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، والنائبة آيات الحداد عضو لجنة العلاقات الخارجية.

ولفت عيسى إلى ما شهده المتحف، منذ البدء في إنشاءه، من برامج إنفاق من الدولة المصرية قدرت بنحو مليار ونصف المليار دولار. موضحا أنه من المقرر أن يقوم المتحف بالحفاظ على مقدرات الدولة واستعادة ما تم إنفاقه بمجرد افتتاحه، سواء بطريقة مباشرة من خلال إيراداته، أو بطريقة غير مباشرة من خلال ما سينفقه السائح، الذي سيأتي خصيصاً لزيارة المتحف خلال فترة تواجده بالمقصد السياحي المصري.



وأكد الوزير أن تحقيق هذه العوائد يرتبط ارتباطا وثيقا بما تقوم به وزارة السياحة والآثار من مجهودات للترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد والذي يجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته يمكن من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بها من خلال برنامج سياحي واحد لتكون بذلك مدينة القاهرة Short City Break، يأتي إليها السائح لقضاء 5 ليالي على عكس ما هو متبع الآن -حيث أن الليالي السياحية في القاهرة لا تتعدي الليلتين- مؤكدا أن المتحف سيكون هو النواه الأولي لهذا المنتج، جنبا إلى ما تشهده منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي من تطوير.

وأكد أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على إيجاد طرق مبتكرة خارج الأطر التقليدية والقدرة على جذب الاستثمارات لتحقيق البعد الاقتصادي المرجو من المتحف المصري الكبير عند افتتاحه.

وتحدث الوزير عن البعد الاجتماعي للمتحف عند افتتاحه. حيث أنه سيعمل على استعادة علاقة جموع الشعب المصري بتاريخه ويُعرفه كيف أن المصري القديم نجح في تقديم العديد من المفاهيم التي أتاحت للإنسانية التقدم الملموس في كافة مناحي الحياة، فضلا عن البعد العلمي حيث أن المتحف يعتبر مؤسسة علمية تعليمية عالمية.

كما استعرض وزير السياحة والآثار ما يشهده المجلس الأعلى للآثار من إصلاح مالي خلال العامين الماضيين ومضاعفة التمويل الذاتي له خمس مرات خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بالعام المالي المنقضي 2021/2022.

وأشار إلى أن الخطوات المتسارعة ساهمت بشكل كبير في قدرة المجلس على تمويل مشروعاته، والإنفاق على المواقع الأثرية والمتاحف بما تستحقه من إنفاق، وتوفير ما يستحقه السائح من تجربة سياحية متميزة دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، والذي بدوره أتاح الفرصة أمام التوسع في أعمال الترميم والصيانة للمواقع الأثرية المختلفة.

وأكد أن هذا الإصلاح أتاح للمجلس الأعلى للآثار أن يرتفع بالإنفاق الاستثماري من 1,5 مليار جنيه إلى 3 مليار جنيه خلال عامين، مع الانخفاض بالعجز الممول من الدولة من 2 مليار جنية إلى ما يقارب الصفر.



وسرد اللواء عاطف مفتاح -المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به- تاريخ إنشاء المتحف منذ تخصيص موقعه عام 1992 وتوقفه في عام 2011، ثم استئناف العمل به من جديد، فضلا عن استعراض ما حصل عليه المتحف من شهادات جودة وشهادات استدامة بيئية منها 8 شهادات أيزو للمشروع خاصة في ضوء كونه مشروع صديق للبيئة، وحصوله على جائزة المبنى الأخضر لمنتدى البيئة والتنمية عام 2022.

واستعرض من خلال عرض تقديمي، أعمال البناء والإنشاء وقاعات العرض المتحفي ومنطقة الخدمات الموجودة به.

ولفت مفتاح إلى أهم العوامل التي يتفرد بها المتحف الكبير دون غيره من متاحف العالم والمتمثلة في عرض للحضارة المصرية القديمة وما بها من غموض دائم واكتشاف مستمر، وكذلك التصميم المعماري المتفرد له وربط المشروع بمنطقة أهرامات الجيزة.

وأشار إلى ما حققه فريق العمل من مرممي وأثري المتحف من نجاح في عمليات نقل القطع الأثرية الكبيرة بفكرهم الواعي والعمل الدؤوب، مؤكداً أن ما يمتلكه المتحف المصري الكبير من عوامل متفردة سوف تستطيع الحفاظ على مقدرات الدولة بشكل كبير.

وشرح الدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير سيناريو العرض المتحفي الخاص بالمتحف والقاعات الخاصة به؛ ومنها الدرج العظيم والذي يتناول الآثار الملكية والمقسمة إلى أربع موضوعات هي الهيئة الملكية، الدور المقدسة، والمعبودات والملوك وانتهاء برحلة الملوك إلى العالم الآخر.

كما تناول عباس بالشرح سيناريو العرض الخاص بالقاعات الرئيسية والتي تبلغ مساحتها ما يزيد عن 22 ألف متر مربع مقسمة تاريخياً من عصر ما قبل الأسرات وتنتهي بالعصر اليوناني الروماني وتتناول موضوعات رئيسية هي المجتمع المصري والملكية والمعتقدات الدينية.

وتم الانتقال بعد ذلك لشرح سيناريو العرض الخاص بقاعات الملك الشاب توت عنخ آمون والتي سوف يعرض فيها لأول مرة المجموعة الكاملة للملك تحت سقف واحد بأسلوب عرض مميز به أحدث الطرق الحديثة لوسائل العرض المتحفي.

كما تم استعراض محتوي متحف مراكب الملك خوفو وسيناريو العرض الخاص به وكيف سيستطيع الزائر رؤية مركب خوفو الأولي والثانية جنبا إلى جنب لأول مرة. كما تناول بالشرح المركز التعليمي بالمتحف ودوره في رفع الوعي الأثري ونشر الثقافة المصرية القديمة بين مختلف الفئات العمرية وكذلك خطة المتحف المستقبلية ليكون واحدًا من أهم مراكز البحث العلمي في علم المصريات.