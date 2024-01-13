مئات الآلاف شاركوا فى طوفان لندن اليوم تأييدًا للفلسطينيين

رغم برودة الجو (حوالى 3 درجات مئوية)، شارك مئات الآلاف فى طوفان لندن، اليوم السبت.. ربما تصور قادة الإعتداء على اليمن أنهم سيوجهون بؤرة الإهتمام بعيدًا عن الساحة الفلسطينية، وعن محاكمة الصهاينة فى محكمة العدل الدولية، ولكن نجحوا فقط فى إضافة النداء بوقف الإعتداء على اليمن والتنديد بتصعيد التوتر الذى قد يبتلع المنطقة بأسرها.

الموقف الشجاع والغير مسبوق، لجنوب إفريقيا، بتقديم إسرائيل للمحاكمة، سجل لها مكانة مميزة فى مسار العلاقات الدولية، بغض النظر عن نتيجة القضية أمام محكمة العدل الدولية، والتى حضر جلستها الأولى السياسى البريطانى البارز، جيريمى كوربين، الذى شارك فى فعاليات اليوم السبت فى لندن، وتحدث إلى الجماهير المحتشدة، داعيًا لرفض الحرب ومطالبًا بالوقف الفورى للعدوان، مثمنًا دور الأطقم الطبية والعاملين فى مجال الخدمة المدنية فى غزة، فى ظروف بالغة الصعوبة والخطورة.

"الدمار فى غزة فاق دمار ألمانيا خلال الحرب الكبرى الثانية".. هذا ما صرح به جوزيف بوريل، الممثل الدبلوماسى للإتحاد الأوروبى، رغم التأييد العنصرى الأعمى والدعم اللامحدود الذى تقدمه الدول الغربية، وممثليها، إلا أن جرائم الصهاينة أجبرت البعض على محاولة النأى بأنفسهم عن الظهور بمظهر المؤيد لجرائم إسرائيل.

فى أكثر من مائة مدينة على مستوى العالم، خرجت الملايين معربة عن تضامنها مع الفلسطينيين ومنددة بجرائم الإحتلال الصهيونى.

لم تعرف القضية الفلسطينية فى تاريخها مثل هذا الإهتمام والتعاطف، برغم الدور السلبى الذى قامت به، ولا تزال، وسائل الإعلام الكبرى.

لم أتوقع عند بداية الإعتداء الصهيونى على غزة، إستمرار المسيرات والتظاهرات المؤيدة لفلسطين، والنداء بتحررها، لأكثر من ثلاثة أشهر والملايين حول العالم يضحون بجهدهم ووقتهم من أجل التعبير عن تأييدهم للفلسطينيين وإدانتهم للبربرية الصهيونية.

جرائم الكيان الصهيونى لا شك ستلقى بظلها على مستقبل العلاقات الدولية وينتج عنها تغييرات جوهرية فى الجغرافيا السياسية الإقليمية والدولية.