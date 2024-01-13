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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة دمياط تحقق نسبة 100%؜ في الرد على شكاوى المواطنين

صحة دمياط
صحة دمياط
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أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، أن مديرية الصحة في دمياط حققت  نسبة ١٠٠٪؜فى الرد والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، وحرصه على الاستجابة لجميع شكاوى المواطنين والتحقيق فيها.

وقالت عوضة صقر مدير إدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة، إنه تم الاستجابه الشكاوى المواطنين الواردة من منظومه الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزارة لعام ٢٠٢٣  وبوابة شكاوى المحافظة؛ وذلك بالتعاون مع الإدارات بنسبه 100٪
وتستمر مديرية الصحة فى استقبال شكاوى المواطنين والتحقيق فيها؛ وذلك للوصول الى أكبر معدل لرضاء المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة بجميع المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة.

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