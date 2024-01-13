سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية تساقط الأمطار الغزيرة على مختلف أحياءها المنتزة وشرق ووسط وغرب المحافظة، مع استمرار الأجواء الباردة التي سببتها سرعة الرياح، تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل لتصل إلى 16 درجة مئوية.

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية عبر صفحتها الشخصية تكاثر الغطاء السحابي على مدن شمال البلاد وابرزها الإسكندرية والبحيرة، وسرعة رياح تصل إلى 50كم/ساعة، مما سبب ارتفاعا في أمواج البحر إلى 3 أمتار، واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انه بناء على ترقعات هيئة الارصاد الجوية، تستعد الاجهزة التنفيذية للتعامل مع النوة التي تضرب الإسكندرية، وتستمر لعدة أيام، ورصد ومتابعة اي حالة طوارئ والتعامل معاها بسكل فوري، ورفع تجمعات المياه في بعض المناطق بشكل دوري ومستمر.

في الإطار ذاته، كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار خاصة بالمناطق الساخنة.