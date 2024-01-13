"مؤسسة الدواء للجميع" تطلق حملة "بدواكم داووا مرضاكم" لتوفير الأدوية بالمجان لغير القادرين

اطلقت مؤسسة الدواء للجميع حملة انسانية جديدة تحت شعار "بدواكم داووا مرضاكم" لتوفير الأدوية بالمجان لغير القادرين، برعاية برنامج الصيدلي بقناة النهار الذي يقدمة الدكتور وائل علي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصيادلة.. حيث أن هذه الحملة إنسانية من الدرجة الأولى للتضامن مع المرضى البسطاء وتخفيف آلامهم.

وقال الدكتور وليد شوقي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدواء للجميع، أن مؤسسة الدواء للجميع، تعتبر أول مؤسسة متخصصة في مجال الدواء لتوفر العلاج للمرضي الفقراء والمساكين والمحتاجين من خلال سد فجوة الهدر في استعمال الدواء وتعبئة موارد أهل الخير وتوفير العلاج الآمن والفعال لكل مريض محتاج من خلال منظومة متكاملة تعمل على سد الفجوة في الدواء المهدر ونقص الرعاية الصحية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومقدمي الخدمة الطبية ومنتجي وموزعي الدواء والصيدليات، ويقوم عليها مجموعة من المتخصصين يدعمهم آليات عمل ونظم تقنية متقدمة.

أوضح أنه يوجد صناديق مخصصة لجمع الادوية بالصيدليات والسوبر ماركت والنوادي، تستخدم كنقطة تجميع الأدوية وأصبح لدى المؤسسة ما يزيد عن 100 صندوق لتجميع الأدوية ، فضلا عن تخصيص خط ساخن يمكن من خلاله إستقبال التبرعات أو طلب المساعدة فى الحصول على الأدوية أو أرقام الهواتف الخاصة بالمؤسس.

وأضاف أن هذه الحملة تأتي برعاية برنامج الصيدلي الذي يقدمة الدكتور وائل علي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصيادلة ويعرض كل يوم خميس على شاشة قناة النهار، والذي يساهم كثيرا في انتشار مبادرة مؤسسة الدواء للجميع.