استعدادًا لإعادة تشغيله.. محافظ القليوبية يتفقد سوق المواشي في بنها

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سوق المواشي بقرية كفر سعد بمدينة بنها، وذلك في إطار جهود محافظ القليوبية لدعم وزيادة إيرادات الدولة والاستغلال الأمثل للمرافق العامة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد مرعي رئيس مدينة بنها، لمتابعة ما قام به مجلس مدينة بنها من العمل على زيادة الايرادات بالسوق، حيث تولى تجهيزه استعدادًا لإعادة تشغيله اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل بعد تأجيره لفترة جديدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة بمتابعة السوق والالتقاء بالتجار والتعرف منهم عن مدى رضاهم عن السوق، مؤكدًا أنه لن يتوانى عن توفير سبل الدعم اللازم لاستمرار عمل السوق، وتوفير كافة الخدمات به لتحقيق راحتهم واستمرارا لأعمال البيع والشراء.

وأوضح محافظ القليوبية، أن هذا السوق يأتي تماشيا مع خطة المحافظة، لإنشاء أسواق حضارية يراعى فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظا على الأرواح والممتلكات.