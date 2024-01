جهاز يُحوِّل موجات الدماغ إلى سيمفونية موسيقية لنوم عميق

في اكتشاف لفكرة جديدة لتحول الموجات الدماغية الخاصة بالمستخدمين إلى سيمفونية، والتي عند تشغيلها قبل النوم، تعمل على تعزيز جودةالنوم بشكل كبير.

وفقا لما ذكرته صحيفة " ديلى ميل" البريطانية، تم اختراع جهاز My Waves من جانب عالم الأعصاب الرائد الدكتور آلان ديسيتكس، بعد أن أكتشف الظاهرة الفريدة عن طريق الصدفة.

تفيد دراسات الآن، إلى أن سماع صوت نشاط دماغك، وهو صوت فريد مثل بصمة الإصبع، يمكن أن يحسن الوقت الذي تقضيه في حركة العين السريعة، ويعد هذا جزء مهم من دورة النوم كما هو الحال عندما نعالج الذكريات ونطور أدمغتنا ونحلم.

يحتاج المستخدمون أولا إلى قضاء ليلة واحدة مع جهاز My Waves Pebble المتصل بجبهتهم، الذي يسجل موجات الدماغ عندما تكون في أعمق نوم، ويتم تحويلها إلى ثلاث مقطوعات موسيقية تحاكي الموجات.

أفاد الدكتور ديسيتكس إن العقل يشبه أوركسترا تعزف على ألف آلة موسيقية، وأن الأغنية التي تم إنشاؤها غالبا ما تصبح سيمفونيات دافئة على طراز Blade Runner.

للحصول على أقوي النتائج، توصي الشركة المستخدمين بالاستماع إلى الموسيقى التي أنشأها الجهاز لمدة 30 دقيقة على الأقل كل ليلة قبل النوم، ومن المقرر إطلاق My Waves في الشهر المقبل وسيكلف حوالي 400 جنيه إسترليني للمنتج.

وقال الدكتور ديسيتكس، عالم الأعصاب المشهور عالميا والذي درس النوم لمدة 30 عاما في جامعة باريس ساكلاي: "لدينا تقنية مدعومة علميا تستخدم بشكل أساسي موجات دلتا، المرتبطة في دماغك بالنوم".

وأضاف دكتور ديسيتكس، "من خلال تحديد جزء محدد جدا من موجات دلتا أثناء نومك وتحويلها إلى موسيقى، يمكننا إنتاج موسيقى تحفز عقلك على النوم بشكل أسرع وأطول وأفضل."