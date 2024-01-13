حركة تداول السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1150 شاحنة و560 سيارة ، وشملت حركة الواردات 11000 طن بضائع ، 550 شاحنة وسيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 600 شاحنة و20 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين امل ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهى امل، الحرية وبوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1900 طن بضائع و357 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين اور وايلة.

واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Amber M وعلى متنها 5 آلاف طن ردة قادمة من اليمن، والسفينة Dorrat Jeddah وعلى متنها 461 سيارة بوزن 900 طن قادمة من جدة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكب .