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السبت 13 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حركة تداول السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن  إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 20000  طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1150 شاحنة و560 سيارة ، وشملت حركة الواردات 11000 طن بضائع ، 550 شاحنة وسيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 600 شاحنة  و20 سيارة . 
 ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين امل ودليلة  وغادرت ثلاث سفن وهى امل، الحرية وبوسيدون اكسبريس.

 كما شهد ميناء نويبع تداول 1900 طن  بضائع و357 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين اور وايلة.

 واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Amber M وعلى متنها 5 آلاف طن ردة قادمة من اليمن، والسفينة Dorrat Jeddah وعلى متنها 461 سيارة بوزن 900 طن قادمة من جدة .
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكب .

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة حركة الصادرات ميناء سفاجا ميناء بورتوفيق موانئ البحر الأحمر