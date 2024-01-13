LG تطلق أول تلفاز شفاف لاسلكى فى العالم بتقنية OLED

كشفت شركة LG Electronics (LG) عن أول تلفاز لاسلكي شفاف في العالم بتقنية OLED في معرض CES 2024.

يُعتبر التلفاز OLED T من LG معجزة تقنية حقيقية تجمع بين شاشة شفافة بدقة 4K وتقنية OLED وتقنية LG لبث الفيديو والصوت لاسلكيًا من أجل إضفاء تحول على تجربة الشاشة بطرق لم تكن ممكنة أبدًا من قبل. يفتح OLED T عالمًا من الإمكانيات التي تكاد تكون غير محدودة، ما يمنح المستخدمين حرية غير مسبوقة لتصميم مساحات معيشتهم بعناية. يتكامل هذا مع جودة الصورة والأداء الرائدين في المجال من تقنية OLED من LG والتي تعمل بمعالج الذكاء الاصطناعي الجديد α (ألفا) بالإصدار 11.

يعمل التلفاز المميز OLED T من LG على تحرير المستخدمين من النظر لشاشة يهيمن عليها اللون الأسود وتتعارض مع الديكور في منزلهم. تحافظ شاشة OLED T على حجمها البالغ 77 بوصة وتتجانس مساحة عرضها الشفافة المبتكرة بسلاسة مع محيطها. تصبح خفية فعليًا عند إيقاف تشغيلها وتتجانس مع المحيط وتحرر المستخدمين من المشكلة القديمة المتمثلة في ’الشاشة الكبيرة السوداء‘.

تجلب شاشة OLED T المتفردة من LG الكثير من الإمكانيات الجديدة، بدءًا من المكان حيث يمكن وضعها في الغرفة إلى أنواع تجارب المستخدمين التي تستطيع LG تقديمها الآن.

تقضي شاشة التلفاز الشفافة بتقنية OLED على القيود المعتادة التي تفرضها أجهزة التلفاز التقليدية. لم يعد من اللازم وضع التلفاز في مقابل جدار. ضع OLED T في وسط الغرفة ليصبح فاصلاً أو يمكنك تركيبه على النافذة من دون أن يحجب المنظر بالخارج. إن صندوق Zero Connect المدمج الذي يستخدم التقنية المتطورة للبث اللاسلكي من LG لإرسال الصور بدقة 4K والصوت إلى التلفاز OLED T يتيح أيضًا للمستخدمين أن يضعوا تلفازهم في أي مكان بغض النظر عن مكان منافذ الكهرباء في الغرفة. من دون استخدام كابلات بين صندوق Zero Connect وOLED T، يستطيع المستخدمون الاستمتاع ببيئة مشاهدة نظيفة خالية من الكابلات.

هذا بالإضافة إلى أن التصميم النموذجي OLED T من LG ييسر أساليب تركيب متنوعة. يأتي OLED T مجهزًا بخيارات التركيب المستقل أو في مواجهة جدار أو بالتحميل على جدار. يستطيع العملاء إضفاء مزيد من التخصيص عن طريق إضافة أرفف قائمة أو طافية على أي من جانبي الشاشة أو على كلا جانبيها بما يحقق الملاءمة الأفضل لأذواقهم وتفضيلاتهم.