معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024.. إنتل تطرح مجموعة من الأجهزة المكتبية والطرفية والمحمولة

أعلنت إنتل عن إطلاق مجموعتها المتكاملة من معالجات Intel Core من الجيل الرابع عشر للحواسيب المكتبية والمحمولة، بما في ذلك سلسلة معالجات HX الجديدة للأجهزة المحمولة ومعالجات باستطاعتي 65 و35 واط للأجهزة المكتبية الرئيسية، وذلك ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية. وطرحت الشركة كذلك مجموعة معالجات Series 1 الجديدة من Intel Core للأجهزة المحمولة، وأبرزها معالج Intel Core 7 150Uلأنظمة الأجهزة المحمولة النحيفة وخفيفة الوزن التي تتميز بمستويات أداء متقدمة.

قال روجر تشاندلر، نائب الرئيس والمدير العام لوحدة معالجة الرسوميات والألعاب ومحطات العمل ومجموعة حوسبة العملاء في شركة إنتل: "نقدم مجموعة معالجات Intel Core الجديدة من الجيل الرابع عشر، التي تتميز بمستويات أداء عالية ومزايا فريدة لمستخدمي وعشاق الحواسيب الشخصية، إلى جانب سلسلة معالجات HX بوصفها أفضل تجربة متوفرة حالياً لمستخدمي الأجهزة المحمولة أثناء سفرهم. كما نوفر المعالجات الأحدث من الحواسيب المكتبية باستطاعتي 35 و65 واط، التي تبرز بفعالية عالية ومزايا تلبي احتياجات مستخدمي الحواسيب المكتبية الرئيسية".

ويأتي إطلاق المعالجات الجديدة للحواسيب المكتبية والمحمولة ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، إلى جانب مجموعة من أنظمة الشركاء المدعومة بمعالجات Core Ultra من إنتل، انسجاماً مع المكانة الرائدة للشركة في مجال الحواسيب المدعومة بالذكاء الاصطناعي وطموحاتها لنشر هذه التقنيات في مختلف أنحاء العالم. كما تقدم إنتل مجموعة من حلول الحوسبة التي تلبي احتياجات مستخدمي الحواسيب الشخصية الباحثين عن مستويات أداء مميزة ومستخدمي الحواسيب المكتبية والمحمولة المدعومة بمعالجات Intel Core من الجيل الرابع عشر، أو الحواسيب الشخصية الجديدة المدعومة بمعالجات Core Ultra من إنتل.