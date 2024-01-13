مصطفى محمد: أمم أفريقيا بطولة الكبار.. ونلعب كل مباراة كأنها نهائي منفصل

قال مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، إن بطولة أفريقيا بطولة الكبار وبطولة صعبة ونلعب كل مباراة كأنّها بطولة منفصلة بذاتها".

وأضاف مصطفي محمد فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة موزمبيق غدا الأحد، خلال افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023: "كل تركيزنا حاليا مع موزمبيق وأن نكسب ونحصد النقاط الثلاث".

وتابع: "ضربة البداية أمام نيجيريا البطولة الماضية كانت صعبة ولكن عدلنا الأخطاء بعدها، الكرة في أفريقيا تتطور ونلعب كل مباراة كأنها بطولة خاصة".

وأكمل مصطفى محمد: "كلنا منتخب مصر وكلنا على قلب رجل واحد.. نحارب لهدف معين وهو منتخب مصر وتحقيق الحلم، ونمتلك لاعبين كبار وجهاز فني على مستوى عال والحظ لم يحالفنا في بطولة الكاميرون ومن قبلها الجابون، ومحمد صلاح قائد بمعنى الكلمة وهو لاعب كبير نحاول أن نستفيد منه لإسعاد الجماهير".