حبس 3 لصوص لسرقتهم ساعات ومشغولات ذهبية من داخل فيلا في التجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 لصوص لسرقتهم ساعات ومشغولات ذهبية من داخل فيلا بمنطقة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض علي 3 أشخاص بنطاق قسم شرطة التجمع الاول، لقيامهم بسرقة (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 12 ساعة "ماركات مختلفة" – كمية من المشغولات الذهبية – جهاز قياس ضغط – 2 هاتف محمول – بعض الأحذية) من داخل "فيلا" (أحد الأشخاص) وتم إعادة المسروقات المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات ، وإتهمهم بالسرقة ،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة