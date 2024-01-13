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السبت 13 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس 3 لصوص لسرقتهم ساعات ومشغولات ذهبية من داخل فيلا في التجمع الأول

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 لصوص لسرقتهم ساعات ومشغولات ذهبية من داخل فيلا بمنطقة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض علي 3 أشخاص بنطاق قسم شرطة التجمع الاول، لقيامهم بسرقة (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 12 ساعة "ماركات مختلفة" – كمية من المشغولات الذهبية –  جهاز قياس ضغط – 2 هاتف محمول – بعض الأحذية) من داخل "فيلا" (أحد الأشخاص) وتم إعادة المسروقات المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات ، وإتهمهم بالسرقة ،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية التجمع الأول